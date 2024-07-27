Костюк: Мені вдалося перезавантажитися

Першій ракетці України Марті Костюк вдалося перезавантажитсия перед Оліммпійськими іграми-2024.

Про це вона розповіла в інтерв’ю "Великому тенісу України".

"Я можу сказати, що мені вдалося перезавантажитися. Я б навіть сказала, звикнути до нового статусу, в якому я перебуваю, тобто тенісистки топ-20, і особливо, статусу першої ракетки України. Звичайно, для мене це щось дуже нове, емоційне...

З початку року в мене було багато нового досвіду і нових емоцій. Звісно, мені потрібен був час, щоб просто до цього всього звикнути і продовжувати рухатися у своєму темпі, який у мене був і який мені комфортний, і на цьому будувати свою кар'єру, свій теніс, свій шлях.

Але наразі, і вже навіть на Вімблдоні, я почувалася набагато краще, ніж, скажімо, під час ґрунтового сезону, на початку трав'яного сезону. Сподіваюся, що кінцівка року буде ще кращою, ніж початок", — сказала Костюк.