П'ята ракетка світу з наступного року буде працювати з екстренером Джоковича

П'ята ракетка світу Єлєна Рибакіна запросила Горана Іванішевича до свого тренерського штабу на 2025 рік.

Про це вона розповіла під час медіа-дня на WTA Finals.

"Я з нетерпінням чекаю на це партнерство. Я думаю, що він великий чемпіон, у нього багатий досвід, і я з нетерпінням чекаю початку роботи. Для мене було важливо стати кращою, і за допомогою агентів, з якими ми зв'язалися, ми просто вирішили почати працювати. Тож я з нетерпінням чекаю".

Рибакіна та Іванішевич, який раніше тренував Новака Джоковича, розпочнуть свою роботу під час майбутньої передсезонної підготовки. 25-річна Рибакіна попрощалась зі своїм багаторічним тренером Стефано Вуковим після Відкритого чемпіонату США. Вона не грала на турнірах після Нью-Йорка, відмовившись від осіннього азіатського турне, щоб дати відпочинок спині і підготуватися до свого другого поспіль виступу на Підсумковому турнірі WTA.

"Цього року у мене було багато злетів і падінь, починаючи з безсоння, алергії, а потім проблем зі спиною. Звичайно, коли у тебе такий сезон, нелегко зупинитися. Але як тільки я трохи відпочила, мушу сказати, що це було дуже приємно. Нелегко починати після такої перерви, але я задоволена роботою, яку ми виконали за останні два тижні. Звичайно, я ще не на всі 100 відсотків готова, але я з нетерпінням чекаю і щаслива, що вже здорова і можу почати грати".

Рибакіна розпочинає свої виступи у WTA Finals в суботу проти 4-ї ракетки світу Жасмін Паоліні.