Центрового Київ-Баскета визнали MVP Суперліги у грудні

Найкращим гравцем грудня у Суперлізі визнано центрового Київ-Баскета Максима Сандула.

Про це повідомила пресслужба Федерації баскетболу України.

Центровий киян допоміг своїй команді виграти 4 з 6 матчів грудня та завершити рік на другому місці в турнірній таблиці.

В трьох матчах місяця Сандул записував до активу дабл-дабли, та в пʼяти зустрічах демонстрував дуже ефективну гру: 9 очок, 17 підбирань (РЕ 24) проти Черкаських Мавп, 12 очок, 14 підбирань, 6 передач (РЕ 28) в матчі проти Прикарпаття-Говерли та 12 очок, 9 підбирань, 3 передачі (РЕ 19) в другій грі проти команди з Івано-Франківська.

В зустрічі із чемпіонами України Дніпром Сандул записав до активу 10 очок, 10 підбирань та 3 перехоплення (РЕ 16), а в грі із Запоріжжям зібрав солідний дабл-дабл 17 очок + 16 підбирань.

Крім того центровий став автором переможного влучання в першій грі проти Говерли, додавши м’яч в кільце суперника на останній секунді гри.

На нагороду претендували 8 баскетболістів – представник кожної з команд чемпіонату, а визначався MVP традиційно голосуванням вболівальників, капітанів команд та голосами організатора змагань – ФБУ.

Результати голосування

Максим Сандул (Київ-Баскет) – 10 балів

Михайло Бублик (Кривбас) – 8 балів

Андрій Агафонов (Черкаські Мавпи) – 6 балів

Павло Горобченко (Старий Луцьк) – 4 бали

Володимир Конєв (Дніпро) – 3 бали

Ілля Дмитренко (Запоріжжя) – 3 бали

Раніше повідомлялося, що капітан БК Дніпро Станіслав Тимофеєнко став першим гравцем в історії Суперліги, хто провів у ній 500 матчів. За ці 500 матчів він зіграв 11 724 хвилини, набрав 5 605 очок, зробив 2 899 підбирань та віддав 977 асистів.