Чинний чемпіон Мастерсу в Мадриді вилетів на стадії третього кола турніру
Торішній переможець Мастерсу в Мадриді, росіянин Андрєй Рубльов (8) поступився вже у третьому колі поточного турніру тенісисту з Казахстану Александру Бубліку (75).
Матч тривав 1 годину 24 хвилини і завершився з рахунком 6:4, 0:6, 6:4 на користь казахстанця.
Александр Бублік (Казахстан) – Андрєй Рубльов (-) 6:4, 0:6, 6:4
Це була дев'ята зустріч суперників, росіянин виграв 5 з них. У наступному колі змагань казахський тенісист зіграє з чехом Якубом Меншиком (23).
Бублік втретє вийшов у 1/8 фіналу Мастерсу в Мадриді, і другий рік поспіль.
А ось Рубльов, не захистивши очки за минулорічний титул, залишить топ-10 і опуститься щонайменше на 17 місце в рейтингу АТР.
Нагадаємо, що у другому колі турніру в Мадриді Гаель Монфіс відмовився через хворобу виходити на корт проти Рубльова.