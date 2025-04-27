Чинний чемпіон Мастерсу в Мадриді вилетів на стадії третього кола турніру

Торішній переможець Мастерсу в Мадриді, росіянин Андрєй Рубльов (8) поступився вже у третьому колі поточного турніру тенісисту з Казахстану Александру Бубліку (75).

Матч тривав 1 годину 24 хвилини і завершився з рахунком 6:4, 0:6, 6:4 на користь казахстанця.

Mutua Madrid Open – АТР 1000

Мадрид, Іспанія, грунт

Призовий фонд: €9,797,365

Третє коло, 27 квітня

Александр Бублік (Казахстан) – Андрєй Рубльов (-) 6:4, 0:6, 6:4

Це була дев'ята зустріч суперників, росіянин виграв 5 з них. У наступному колі змагань казахський тенісист зіграє з чехом Якубом Меншиком (23).

Бублік втретє вийшов у 1/8 фіналу Мастерсу в Мадриді, і другий рік поспіль.

А ось Рубльов, не захистивши очки за минулорічний титул, залишить топ-10 і опуститься щонайменше на 17 місце в рейтингу АТР.

Нагадаємо, що у другому колі турніру в Мадриді Гаель Монфіс відмовився через хворобу виходити на корт проти Рубльова.