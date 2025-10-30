Чергова ганьба "нейтрального" тенісиста: колишній росіянин обізвав опонента "щуром" під час матчу

На тенісному турнірі в Парижі стався черговий скандал за участю колишнього росіянина, а нині представника Казахстану Алєксандра Бубліка.

Під час матчу він обізвав свого суперника, француза Корентена Муте, "щуром ***ним", звинувачуючи того в надмірних емоціях після подвійних помилок казахстанця.

Це не перший конфлікт між тенісистами – ще навесні Бублік пропонував Муте "вийти і з’ясувати стосунки за кортом". Емоції знову взяли гору, і колишній росіянин вкотре показав себе не з найкращого боку.

Сам матч завершився перемогою представника Казахстану з рахунком 6:3, 7:5, а вболівальники у соцмережах розкритикували його поведінку.

Раніше повідомлялося, що ексросіянин зганьбився на турнірі в Німеччині, розтрощивши вщент свою ракетку.