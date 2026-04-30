Алігатор зірвав турнір з гольфу: гравці в шоці тікали з поля

Несподіваний і водночас небезпечний епізод стався під час турніру Zurich Classic у Новому Орлеані, де прямо на поле вийшов алігатор і змусив гравців зупинити гру. Рептилія спокійно пройшлася по ті-боксу буквально за кілька метрів від гольфістів, які готувалися до ударів.

Гравці та кедді були змушені відійти на безпечну відстань, спостерігаючи, як тварина неквапливо "господарює" на полі.

Відео моменту швидко стало вірусним, а вболівальники активно жартували у соцмережах, порівнюючи ситуацію з "доісторичним гостем" на турнірі.

Spotted today at the Zurich Classic in New Orleans… video from David Goldman pic.twitter.com/BDfD1ejmUe — Nature Lumina (@naturelumina) April 24, 2026

Попри напружений момент, інцидент завершився без наслідків. Після того, як алігатор залишив поле, гру відновили. Водночас цей випадок став нагадуванням про специфіку турнірів у Луїзіані, де подібні "сюрпризи" не є чимось фантастичним.

На тлі цього хаосу перемогу на турнірі здобули брати Метт та Алекс Фіцпатрік, які стали першими братами-чемпіонами в командному форматі PGA.

Раніше повідомлялося, що у Лос-Анджелесі під час турніру з гольфу на поле вибіг койот, намагавшись вкрасти мікрофон.