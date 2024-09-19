Ще одна топова тенісистка вирішила змінити тренера

Американська тенісистка Коко Гофф та тренер Бред Гілберт припинили співпрацю.

Про це повідомив фахівець у своєму X (Twitter).

"Дякую Коко Гофф і всій команді за абсолютно дивовижну літню кампанію 2023 року та за 14 місяців неймовірної командної роботи. Коко, тобі лише 20 років, і твоє майбутнє неймовірно яскраве. Я бажаю тобі лише успіхів у подальшому", – написав Гілберт.

Thanks 🙏 to @CocoGauff and the entire team for an absolutely amazing summer run in 2023 and for 14 months of incredible team effort. Coco, at just 20 years young, your future is incredibly bright, and I wish you nothing but continued success ahead. I’m excited for the next… — Brad Gilbert (@bgtennisnation) September 18, 2024

Бред був співтренером Гофф разом із іспанцем Пере Рібою. Тренерський тандем Гілберта та Ріби допоміг юній американці виграти US Open-2023. Під керівництвом Гілберта раніше також грали легендарні Андре Агассі, Енді Роддік та Енді Маррей.

Нагадаємо, нещодавно розсталася з тренером і колишня перша ракетка світу Наомі Осака.