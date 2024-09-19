Ще одна топова тенісистка вирішила змінити тренера
WTA
Американська тенісистка Коко Гофф та тренер Бред Гілберт припинили співпрацю.
Про це повідомив фахівець у своєму X (Twitter).
"Дякую Коко Гофф і всій команді за абсолютно дивовижну літню кампанію 2023 року та за 14 місяців неймовірної командної роботи. Коко, тобі лише 20 років, і твоє майбутнє неймовірно яскраве. Я бажаю тобі лише успіхів у подальшому", – написав Гілберт.
Бред був співтренером Гофф разом із іспанцем Пере Рібою. Тренерський тандем Гілберта та Ріби допоміг юній американці виграти US Open-2023. Під керівництвом Гілберта раніше також грали легендарні Андре Агассі, Енді Роддік та Енді Маррей.
Нагадаємо, нещодавно розсталася з тренером і колишня перша ракетка світу Наомі Осака.