Експерша ракетка світу припинила співпрацю з тренером

Колишня перша ракетка світу Наомі Осака розпрощалася зі своїм тренером Вімом Фіссетте.

Про це вона повідомила у своєму Instagram.

"Чотири роки, два Шоломи та багато спогадів. Дякую, Вім, що ти був чудовим тренером і ще кращою людиною. Бажаю тобі всього найкращого", — написала тенісистка.

З Фіссетте Осака працювала з 2019 по 2022 рік, і після народження доньки відновила співпрацю у 2022. Головними перемогами під наставництвом бельгійця став тріумф на US Open-2020 та Australian Open-2021.

В сезоні-2024 результати представниці Японії менш вражаючі, вона не змогла пробитися далі другого кола на жодному з чотирьох турнірів гранд-слем.

На Ролан Гаррос вона поступилася Ізі Швьонтек у 3-годинному матчі другого кола, а на Відкритому чемпіонаті США була розбита чешкою Кароліною Муховою в 1/32 фіналу.