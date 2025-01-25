Рада, що нарешті змогла перемогти Сабаленку: Кіз прокоментувала перемогу на Australian Open

Американська тенісистка Медісон Кіз (14) після перемоги над першою ракеткою світу Аріною Сабалєнкою у фіналі Відкритого чемпіонату Австралії з рахунком 6:3, 2:6, 7:5 зізналась, що не була впевнена, що зможе ще раз зіграти у фіналі мейджора.

Про це Медісон розповіла в інтерв'ю на корті:

"Аріна, неймовірна гра. Я рада, що нарешті змогла тебе перемогти, але це було просто неймовірно, неймовірний теніс. Ти завжди така сильна суперниця, і наші матчі завжди найскладніші, тому вітаю тебе та твою команду з ще одним чудовим виступом на турнірі Grand Slam.

Дякую всім, хто прийшов і підтримував мене останні два тижні. Я завжди почуваюся тут, як удома. Саме в Мельбурні я вперше вийшла до півфіналу мейджора (2015 рік – ред.), а тепер я виграла тут свій перший титул, і це означає для мене все.

Я так довго цього хотіла. Я вже була в одному фіналі Grand Slam (US Open 2017 – ред.), і тоді мені не вдалося. Я не знала, чи зможу коли-небудь знову дійти до цієї точки, щоб поборотися за трофей. Але моя команда вірила в мене на кожному кроці цього шляху, я їм безмежно вдячна.

Вони вірили в мене, коли я сама в себе не вірила, і допомагали на кожному етапі. Минулого року було дуже важко, були серйозні травми, і я не знала, чи зможу знову повернутися до цього рівня. І ось я тут, з цим трофеєм, і ще й можу розділити цей момент зі своїм чоловіком, який зараз здається трохи приголомшеним".

Зазначимо, що це була шоста зустріч між тенісистками. В перших п'яти матчах Медісон програла 4 рази.

За перемогу на турнірі Кіз отримає 2,21 млн доларів. Також Медісон завдяки перемозі підніметься на 7 місце в рейтингу WTA, тим самим вона повторить власний рекорд.

В 1/4 фіналу Кіз вибила українку Еліну Світоліну (27).