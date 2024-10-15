Кіріос: Заткнути людей буде моєю великою мотивацією

Австралійський тенісист Нік Кіріос хоче виграти титул Grand Slam, щоб закрити рота своїм гейтерам.

Про це він сказав на подкасті News Corp's Code Sports. Слова 30-річного гравця наводить BBC.

"Я повертаюся, бо щось мене тримає у грі. Я обіграв практично всіх, хто був переді мною. виходив у фінал турніру Grand Slam, здобув кілька титулів і заробив гроші. Але єдине, що зараз є моєю метою – це Grand Slam. Думаю, це єдине, що змусить людей, врешті-решт, заткнутися. Це буде моєю великою мотивацією.

Я вважаю, що на мене повісили тавро "поганого хлопчика" лише через те, що я трохи виходив за межі уявлень про "нормального тенісиста", – сказав Кіріос.