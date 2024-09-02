Кіченок та Остапенко зіграють у чвертьфіналі парного розряду US Open-2024

Українська тенісистка Людмила Кіченок у парі з латвійкою Оленою Остапенко зіграють у чвертьфіналі парного розряду US Open-2024.

Після перемоги над бразилійкою Беатріс Хаддад Майя та німкенею Лауру Зігемунд пара українки та латвійки пройшла у свій сьомий спільний чвертьфінал на мейджор турнірах, також це другий чвертьфінал на Відкритому чемпіонаті США, у 2019 році вони поступилися на цій стадії.

В 1/4 фіналу Кіченок та Остапенко зустрінуться проти переможниць пари Анна Даніліна/Іріна Хромачева — Тереза Міхалікова/Олівія Ніколлс, які зійдуться у поєдинку сьогодні, 2 вересня, початок матчу — о 21:30 за київським часом.

Нагадаємо, раніше українка разом із французом Садіо Думбія програла австралійці Еллен Перес та бельгійцю Сандеру Жилю у першому колі US Open-2024 у змішаному розряді. Зазначимо, що 32-річна дніпрянка — остання представниця України на Відкритому чемпіонаті США.