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Кіченок та Остапенко зіграють у чвертьфіналі парного розряду US Open-2024

Андрій Яросименко — 2 вересня, 07:05
Кіченок та Остапенко зіграють у чвертьфіналі парного розряду US Open-2024
Олена Остапенко та Людмила Кіченок
Getty images

Українська тенісистка Людмила Кіченок у парі з латвійкою Оленою Остапенко зіграють у чвертьфіналі парного розряду US Open-2024.

Після перемоги над бразилійкою Беатріс Хаддад Майя та німкенею Лауру Зігемунд пара українки та латвійки пройшла у свій сьомий спільний чвертьфінал на мейджор турнірах, також це другий чвертьфінал на Відкритому чемпіонаті США, у 2019 році вони поступилися на цій стадії.

В 1/4 фіналу Кіченок та Остапенко зустрінуться проти переможниць пари Анна Даніліна/Іріна Хромачева — Тереза Міхалікова/Олівія Ніколлс, які зійдуться у поєдинку сьогодні, 2 вересня, початок матчу — о 21:30 за київським часом.

Нагадаємо, раніше українка разом із французом Садіо Думбія програла австралійці Еллен Перес та бельгійцю Сандеру Жилю у першому колі US Open-2024 у змішаному розряді. Зазначимо, що 32-річна дніпрянка — остання представниця України на Відкритому чемпіонаті США.

Людмила Кіченок парний розряд теніс US Open-2024

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