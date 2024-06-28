Кіченок та Остапенко вийшли у фінал трав'яного турніру в Істборні

Українка Людмила Кіченок та латвійська тенісистка Альона Остапенко, стали переможницями півфіналу парного розряду трав'яного турніру в Істборні.

Вони перемогли британок Маю Ламсден та Гаррієт Дарт. Матч тривав 1 годину та 2 хвилини, та завершився з рахунком 6:1, 6:2.

Пара українки чотири рази допустилась подвійних помилок, тричі подала навиліт та використала 6 із 7 брейкпойнтів.

Rothesay International — WTA 500

Парний жіночий розряд

Істборн, Велика Британія

Трава

Призовий фонд — $922,573

Півфінал, 28 червня

Людмила Кіченок (Україна)/Альона Остапенко (Латвія) — Мая Ламсден (Велика Британія)/Гаррієт Дарт 6:1, 6:2.

У фіналі тенісистки зустрінуться з дуетом новозеландської спортсменки Ерін Рутліфф та представниці Канади Габріеллою Дамбровскі.

Нагадаємо, напередодні Ангеліна Калініна (44) зазнала поразки від американки Медісон Кіз (12) в другому колі турніру в Істборні.