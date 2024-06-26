Калініна зазнала поразки від Кіз у другому колі турніру в Істборні

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (44) зазнала поразки від американки Медісон Кіз (12) в другому колі турніру WTA 500 в Істборні.

Поєдинок тривав рівно півтори години та завершився з рахунком 7:6 (5), 6:1.

У першому сеті українка на рівних змагалась з більш рейтинговою тенісисткою. Калініна за рахунку 5:6 навіть мала два сетпойнти, які використати не вдалось. Другий сет пройшов повністю за домінації Кіз.

Загалом, Калініна 1 раз зробила ейс (у суперниці — 9), допустила 5 подвійних помилок та використала лише 1 з 11 брейкпойнтів.

Rothesay International — WTA 500

Істборн, Велика Британія

Трава

Друге коло, 26 червня

Медісон Кіз (США) — Ангеліна Калініна (Україна) 7:6 (5), 6:1

Варто додати, що це перша поразка українки у чотирьох поєдинках з американкою. Раніше Калініна та Кіс не зустрічались на траві.

Нагадаємо, у кваліфікаційному матчі Ангеліна легко розібралася з британкою Сарою Бет Грей (358), а у першому колі впевнено переграла румунку Сорану Кирстю (29).