Кіченок та Остапенко вийшли у півфінал турніру в Істборні

Українська тенісистка Людмила Кіченок у парі з латвійкою Єлєною Остапенко обіграли чесько-німецький дует Барбора Крейчикова/Лаура Зігемунд у чвертьфіналі турніру в Істборні (Велика Британія).

Матч тривав 1 годину 23 хвилини та завершився з рахунком 6:3, 6:4. Українка та латвійка виконали 3 подачі навиліт, допустили 4 подвійних помилок та реалізували 3 з 7 брейк-пойнтів.

У півфіналі суперницями Кіченок та Остапенко буде переможець пари Шувей Се/Слоун Стівенс — Гаррієт Дарт/Мая Ламсден

Rothesay International — WTA 500

Істборн, Велика Британія

Трава

Призовий фонд — $922,573

1/4 фіналу, 26 червня

Людмила Кіченок (Україна)/Єлєна Остапенко (Латвія) — Барбора Крейчикова (Чехія)/Лаура Зігемунд (Німеччина) 6:3, 6:4

Напередодні Ангеліна Калініна (44) зазнала поразки від американки Медісон Кіз (12) в другому колі турніру в Істборні.