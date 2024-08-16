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Людмила Кіченок програла у другому колі турніру в Цинциннаті в парному розряді

Микола Дендак — 16 серпня, 00:19
Людмила Кіченок програла у другому колі турніру в Цинциннаті в парному розряді
Getty Images

Українська тенісистка Людмила Кіченок у парі з Оленою Остапенко з Латвії програла парі Тереза Міхалкова (Словаччина)/Олівія Ніколлз (Велика Британія) у другому колі парного розряду на турнірі WTA 1000 в Цинциннаті, США.

Матч тривав 1 годину 31 хвилину та завершився з рахунком 6:4, 7:5. Пара українки двічі подала навиліт, допустила 5 подвійних помилок та використала 1 з 2 брейк-пойнтів.

Cincinnati Open — WTA 1000
Цинциннаті, США
Парний розряд, Хард
Перше коло, 14 серпня

Тереза Міхалкова (Словаччина)/Олівія Ніколлз (Велика Британія) — Людмила Кіченок (Україна)/Олена Остапенко (Латвія) 6:4, 7:5

Зазначимо, що сестра українки Надія Кіченок в стартовому матчі парного розряду поступилась росіянкам Єкатєрінє Александровій та Яні Сізіковій.

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