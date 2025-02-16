Надія Кіченок у парі з Фернандес не змогла подолати перше коло у Дубаї

У неділю, 16 лютого, у межах парного розряду турніру WTA 1000 в Дубаї, ОАЕ відбувся матч першого кола, у якому українка Надія Кіченок разом з канадкою Лейлою Фернандес протистояли Пейтон Стернс (США)/Лулу Сан (Нова Зеландія).

Матч тривав 1 годину 9 хвилин і завершився з рахунком 3:6, 6:2, 10-5 на користь американсько-новозеландської пари.

Кіченок та Фернандес 3 рази подали навиліт, припустилися 1 подвійної помилки та зробили 5 брейків. На рахунку суперниць 7 ейсів, жодної помилки на подачі й також 5 брейків.

Dubai Duty Free Tennis Championships – WTA 1000

Дубай, ОАЕ, хард

Призовий фонд: $3,654,963

Перше коло парного розряду, 16 лютого

Пейтон Стернс (США)/Лулу Сан (Нова Зеландія) – Надія Кіченок (Україна)/Лейла Фернандес (Канада) 3:6, 6:2, 10-5

Раніше дуети не зустрічалися. Відзначимо, що Кіченок та Фернандес зазнали третьої поспіль поразки.

Нагадаємо, що раніше Даяна Ястремська вийшла до другого кола одиночних змагань у Дубаї.