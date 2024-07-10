Надія Кіченок, попри шикарний перший сет, програла у чвертьфіналі парного розряду Вімблдону-2024

Українська тенісистка Надія Кіченок у парі з Тімеа Бабош з Угорщини поступилась американському дуету Керолайн Доулхайд та Дезері Кравчик у чвертьфіналі парного розряду Вімблдона-2024.

Поєдинок тривав 1 годину 36 хвилин та завершився з рахунком 1:6, 6:2, 6:0. Кіченок та Бабош неочікувано розгромили американок у першому сеті, однак у наступних партіях Доулхайд та Кравчик впевнено розібрались із суперницями.

Пара українки зробила три ейси, допустила сім подвійних помилок та використала 2 з 10 брейкпойнтів.

Wimbledon — Grand Slam

Лондон, Велика Британія

Парний розряд, трава

Призовий фонд — £50,000,000

Чвертьфінал, 10 липня

Керолайн Доулхайд/Дезері Кравчик (CША) — Надія Кіченок/Тімеа Бабош (Україна/Угорщина) 1:6, 6:2, 6:0

Нагадаємо, що сестра Надії, Людмила Кіченок, продовжує боротьбу на турнірі. Сьогодні, 10 липня, українка у парі з латвійкою Оленою Остапенко зіграє проти пари Катеріни Сінякової та Тейлор Таунсенд.