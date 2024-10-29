Відбулось жеребкування Підсумкового турніру WTA в одиночному розряді

У вівторок, 29 жовтня відбулося жеребкування Підсумкового турніру WTA 2024, який відбудеться з 2 до 9 листопада в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).

На турнір відібралось 8 найкращих тенісисток відповідно до рейтингу WTA. Вони поділені на 2 групи по 4 спортсменки в кожній. У кожній групі тенісистки грають між собою по одному матчу.

Дві найкращі з кожного квартету виходять у півфінал, переможці яких розіграють титул у фіналі.

Результати жеребкування Підсумкового турніру WTA в одиночному розряді

Фіолетова група

Аріна Сабалєнка (Білорусь, №1 WTA)

Жасмін Паоліні (Італія, 4)

Єлена Рибакіна (Казахстан, 5)

Чжен Ціньвень (Китай, 7)

Помаранчева група

Іга Швьонтек (Польща, 2)

Корі Гофф (США, 3)

Джессіка Пегула (США, 6)

Барбора Крейчикова (Чехія, 13)

Нагадаємо, 28 жовтня, жіноча тенісна асоціація (WTA) оприлюднила оновлений рейтинг гравчинь.

Марта Костюк залишилася першою ракеткою України, тримаючись на 18 позиції. Даяна Ястремська додала один рядок, Еліна Світоліна залишилася на 26 місці. Юлія Стародубцева, Ангеліна Калініна, Леся Цуренко та Дарія Снігур втратили позиції.

Першою ракеткою світу досі є Аріна Сабалєнка, вона обійшла Ігу Швьонтек. До першої десятки повернулась американка Даніель Коллінс.