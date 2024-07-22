Байндль поступилась на старті турніру в Польщі

Українська тенісистка Катерина Байндль (169) зазнала поразки від представниці Ізраїля Ліні Глушко (307) у першому колі турніру WTA 125 у Варшаві.

Матч тривав 1 годину 24 хвилини та завершився з рахунком 6:2, 7:5.

Байндль двічі подавала навиліт, допустила 2 подвійні помилки, реалізувала свій єдиний брейк-пойнт.

Polish Open — WTA 125

Варшава, Польща

Хард

Призовий фонд — $115,000

Перше коло, 22 липня

Ліна Глушко (Ізраїль) — Катерина Байндль (Україна) 6:2, 7:5

Раніше Ангеліна Калініна здобула перемогу над чешкою Сарою Бейлек у першому колі турніру WTA 250 у Празі.