Байндль поступилась на старті турніру в Польщі
Українська тенісистка Катерина Байндль (169) зазнала поразки від представниці Ізраїля Ліні Глушко (307) у першому колі турніру WTA 125 у Варшаві.
Матч тривав 1 годину 24 хвилини та завершився з рахунком 6:2, 7:5.
Байндль двічі подавала навиліт, допустила 2 подвійні помилки, реалізувала свій єдиний брейк-пойнт.
Polish Open — WTA 125
Варшава, Польща
Хард
Призовий фонд — $115,000
Перше коло, 22 липня
Ліна Глушко (Ізраїль) — Катерина Байндль (Україна) 6:2, 7:5
Раніше Ангеліна Калініна здобула перемогу над чешкою Сарою Бейлек у першому колі турніру WTA 250 у Празі.