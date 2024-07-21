Калініна у 3-годинному матчі здобула перемогу на старті турніру в Празі

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (47) здобула перемогу над чешкою Сарою Бейлек (126) у першому колі турніру WTA 250 у Празі, Чехія.

Поєдинок тривав 3 години та завершився з рахунком 7:5, 6:7 (7), 6:2.

Обидві тенісистки зробили по одному ейсу та допустили по десять подвійних помилок. Українка використала 10 з 17 брейкпойнтів (У чешки — 7 з 14).

WTA 250

Призовий фонд — $267,082

Прага, Чехія

Грунт

Перше коло, 21 червня

Ангеліна Калініна (Україна) — Сара Бейлек (Чехія) 7:5, 6:7 (7), 6:2

У наступному колі Калініна зустрінеться із француженкою Ельзою Жакемо (145).

Нагадаємо, що до основної сітки турніру пробились українки Катаріна Завацька (179) та Анастасія Соболєва (237).