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Калініна у 3-годинному матчі здобула перемогу на старті турніру в Празі

Владислав Уткін — 21 липня, 20:20
Калініна у 3-годинному матчі здобула перемогу на старті турніру в Празі

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (47) здобула перемогу над чешкою Сарою Бейлек (126) у першому колі турніру WTA 250 у Празі, Чехія.

Поєдинок тривав 3 години та завершився з рахунком 7:5, 6:7 (7), 6:2.

Обидві тенісистки зробили по одному ейсу та допустили по десять подвійних помилок. Українка використала 10 з 17 брейкпойнтів (У чешки — 7 з 14).

WTA 250
Призовий фонд — $267,082
Прага, Чехія
Грунт
Перше коло, 21 червня

Ангеліна Калініна (Україна) — Сара Бейлек (Чехія) 7:5, 6:7 (7), 6:2

У наступному колі Калініна зустрінеться із француженкою Ельзою Жакемо (145).

Нагадаємо, що до основної сітки турніру пробились українки Катаріна Завацька (179) та Анастасія Соболєва (237).

Ангеліна Калініна

Ангеліна Калініна

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