Калініна у 3-годинному матчі здобула перемогу на старті турніру в Празі
Українська тенісистка Ангеліна Калініна (47) здобула перемогу над чешкою Сарою Бейлек (126) у першому колі турніру WTA 250 у Празі, Чехія.
Поєдинок тривав 3 години та завершився з рахунком 7:5, 6:7 (7), 6:2.
Обидві тенісистки зробили по одному ейсу та допустили по десять подвійних помилок. Українка використала 10 з 17 брейкпойнтів (У чешки — 7 з 14).
WTA 250
Призовий фонд — $267,082
Прага, Чехія
Грунт
Перше коло, 21 червня
Ангеліна Калініна (Україна) — Сара Бейлек (Чехія) 7:5, 6:7 (7), 6:2
У наступному колі Калініна зустрінеться із француженкою Ельзою Жакемо (145).
Нагадаємо, що до основної сітки турніру пробились українки Катаріна Завацька (179) та Анастасія Соболєва (237).