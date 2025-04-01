Касаткіна – про зміну російського громадянства: У мене не було особливого вибору

12 ракетка світу Дар'я Касаткіна прокоментувала зміну свого російського гражданства на австралійське.

Про це повідомляє портал Bounces.

"Це мій перший офіційний день як австралійської гравчині. Чесно кажучи, відчуття незвичайні, не стану брехати. Для мене це дуже емоційно. Мені потрібно звикнути до цього. Але я дуже рада почати нову главу свого життя, представляючи Австралію на великих змаганнях.

З огляду на все, що відбувається в моїй попередній країні, у мене не було особливого вибору. Для мене, як для відкритої гомосексуалістки, якщо я хочу бути самою собою, я повинна була зробити цей крок, і я його зробила. В Австралії я відчуваю, що можу бути собою. І я справді дуже рада, що в мене є привілей бути частиною цієї чудової країни", – сказала Касаткіна на пресконференції в американському Чарльстоні.