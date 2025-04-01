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Касаткіна – про зміну російського громадянства: У мене не було особливого вибору

Станіслав Матусевич — 1 квітня 2025, 13:50
Касаткіна – про зміну російського громадянства: У мене не було особливого вибору
Дар'я Касаткіна
Getty images

12 ракетка світу Дар'я Касаткіна прокоментувала зміну свого російського гражданства на австралійське.

Про це повідомляє портал Bounces.

"Це мій перший офіційний день як австралійської гравчині. Чесно кажучи, відчуття незвичайні, не стану брехати. Для мене це дуже емоційно. Мені потрібно звикнути до цього. Але я дуже рада почати нову главу свого життя, представляючи Австралію на великих змаганнях.

З огляду на все, що відбувається в моїй попередній країні, у мене не було особливого вибору. Для мене, як для відкритої гомосексуалістки, якщо я хочу бути самою собою, я повинна була зробити цей крок, і я його зробила. В Австралії я відчуваю, що можу бути собою. І я справді дуже рада, що в мене є привілей бути частиною цієї чудової країни", – сказала Касаткіна на пресконференції в американському Чарльстоні.

Свій дебютний матч в ролі першої ракетки Австралії Касаткіна проведе на змаганнях у Чарльстоні. Перше коло вона пропускає, а у другому зустрінеться з переможницею пари Лорен Девіс (211, США) – Джеймі Льоб (542, США).

Нагадаємо, раніше Дар'я Касаткіна повідомила про зміну громадянства з російського на австралійське.

Чарльстон Дарья Касаткіна зміна громадянства

Дарья Касаткіна

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