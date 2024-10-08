Фіналістка турніру в Пекіні пропустить наступний великий турнір

Чеська тенісистка Кароліна Мухова (31) не зіграє на хардовому турнірі WTA 1000 в Ухані, Китай.

Про це чешка повідомила в соцмережі Instagram.

"На жаль, я не зможу цього року зіграти в Ухані. Мені буде потрібно трохи більше часу для повного відновлення після важкого розкладу в Пекіні. З нетерпінням чекаю моменту, коли побачуся з вами в Нінбо наступного тижня!", – написала чешка.

Минулого тижня Мухова дійшла до фіналу на хардовому турнірі WTA 1000 в Пекіні, Китай.

Ще раніше Кароліна дійшла до півфіналу Відкритого чемпіонату США з тенісу, повторивши своє минулогрічне досягнення. Щоправда після того турніру вона на грала майже 9 місяців.

Змагання категорії WTA 500 у Нінбо відбудуться з 14 по 20 жовтня.