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Неймовірно для тенісу: Алькарас – про співпрацю Джоковича та Мюррея

Володимир Максименко — 5 грудня 2024, 18:58
Неймовірно для тенісу: Алькарас – про співпрацю Джоковича та Мюррея
Карлос Алькарас
Getty images

Третя ракетка світу Карлос Алькарас прокоментував майбутню співпрацю Новака Джоковича та Енді Маррея.

Слова спортсмена наводить Mundo Deportivo.

"Тепер мені доведеться грати проти них обох. Взагалі, це неймовірно для тенісу. Вони довіряють один одному, їх співпраця буде корисною.

Гадаю, завдяки ним я зможу вирости як гравець", - заявив іспанець.

Відзначимо, що вчора Карлос Алькарас став переможцем виставкового турніру The Garden Cup-2024 у Нью-Йорку.

Раніше спортсмен прокоментував рішення Надаля завершити професійну кар'єру.

Новак Джокович Енді Маррей Карлос Алькарас

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