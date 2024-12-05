Неймовірно для тенісу: Алькарас – про співпрацю Джоковича та Мюррея
Карлос Алькарас
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Третя ракетка світу Карлос Алькарас прокоментував майбутню співпрацю Новака Джоковича та Енді Маррея.
Слова спортсмена наводить Mundo Deportivo.
"Тепер мені доведеться грати проти них обох. Взагалі, це неймовірно для тенісу. Вони довіряють один одному, їх співпраця буде корисною.
Гадаю, завдяки ним я зможу вирости як гравець", - заявив іспанець.
Відзначимо, що вчора Карлос Алькарас став переможцем виставкового турніру The Garden Cup-2024 у Нью-Йорку.
Раніше спортсмен прокоментував рішення Надаля завершити професійну кар'єру.