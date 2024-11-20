Алькарас – про Надаля: Я не хочу думати, що маю продовжувати спадщину, яку він залишив

Третя ракетка світу Карлос Алькарас прокоментував завершення кар'єри свого кумира Рафаеля Надаля.

Слова 21-річного іспанського тенісиста наводить Sports Illustrated.

"Я вважаю, що він був одним з найкращих амбасадорів тенісу. Його спадщина буде вічною. Він зробив багато для тенісу, для цього виду спорту загалом.

Так, це важко, принаймні для мене. Я не хочу думати, що я маю продовжувати ту спадщину, яку він залишив. Це важко, майже неможливо. Я спробую зробити все можливе, але зараз, знаєте, настав час сказати тільки хороші речі про Рафу, про те, що він зробив за свою кар'єру...

Напевно, він був одним з тих гравців, які підняли теніс на вершину спорту у світі. Це просто чудово, що Рафа був у тенісі і в цей період мого життя", – заявив Алькарас.