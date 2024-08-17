Алькарас пояснив, чому не зумів обіграти чоловіка Світоліної
Карлос Алькарас та Гаель Монфіс
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Іспанець Карлос Алькарас (3) пояснив, чому поступився французу Гаелю Монфісу (46) на турнірі в Цинцинатті.
"На мою думку, це був найгірший матч, який я коли-небудь проводив. Корт такий швидкий, що це загалом інший спорт", — заявив іспанський тенісист.
Нагадаємо, чоловік Еліни Світоліної сенсаційно обіграв фаворита у трьох сетах.
Українська тенісистка, на жаль, не зуміла перемогти білоруську спортсменку Аріну Сабаленко.