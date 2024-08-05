Калініна після Олімпійських ігор пропустить і Кубок Роджерса

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (47) пропустить Відкритий чемпіонат Канади. Уродженка Нової Каховки досі не вилікувалася від хвороби, через яку їй довелося знятися з Олімпійських ігор-2024.

Про це Калініна написала в Instagram.

"На жаль, через хворобу, яка почалася у мене під час Олімпіади, я пропущу цього року турнір у Торонто. Я вже одужую, але мені потрібен час, щоб повернутися", — сказала Калініна.

Instagram Ангеліни Калініною

Відкритий чемпіонат Канади з тенісу або Кубок Роджерса відбудеться з 6 по 12 серпня. Участь у цьому турнірі візьмуть відразу 4 українки: Марта Костюк, Леся Цуренко, Даяна Ястремська та Еліна Світоліна. Призовий фонд турніру складе 6,795,555 доларів.

Нагадаємо, у чвертьфіналі тенісного турніру на Олімпійських іграх-2024 Марта Костюк програла хорватці Донні Векич (21), яка в підсумку поступилася в фіналі. Марта була єдиною представницею України в одиночному розряді на цій стадії. Еліна Світоліна у третьому колі поступилася чемпіонці Вімблдона Барборі Крейчиковій.

За всіма головними подіями 10 дня Олімпійських ігор 2024 зручно спостерігати в текстовій трансляції на Чемпіоні.