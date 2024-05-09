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Визначились суперниці Світоліної і Ястремської на турнірі в Римі

— 9 травня, 23:36
Визначились суперниці Світоліної і Ястремської на турнірі в Римі

Українські тенісистки Еліна Світоліна (19) та Даяна Ястремська (33) дізнались своїх суперниць на турнірі WTA 1000 в Римі.

Світоліна у другому колі змагання зіграє проти італійки Сари Еррані (93), яка здолала в першому раунді американку Аманду Анісімову (237) - 4:6, 6:2, 6:1. Матч відбудеться 10 травня, не раніше 17:00 за київським часом

Зі свого боку Ястремська у своєму стартовому матчі в Римі зустрінеться з німкою Лаурою Зігемунд (86), яка перемогла аргентинку Марію Лурдес Карле (71) - 2:6, 6:4, 6:4. Орієнтовний початок поєдинку — о 15:00.

Зазначимо, що Світоліна та Еррані двічі зустрічались на харді у 2014 та 2016 роках. В обох матчах італійка була сильнішою. У Ястремської ситуація із Зігемунд протилежна. Українка перемогла у двох попередніх поєдинках у 2019 та 2023 роках.

Додамо, Леся Цуренко (44) та Ангеліна Калініна (31) зійдуться в українському протистоянні на цій же стадії турніру. Матч орієнтовно розпочнеться о 15:00.

Нагадаємо, інша представниця України Марта Костюк (20) завершила виступ на змаганні, поступившись Наомі Осаці (173) в другому раунді.




WTA Еліна Світоліна Даяна Ястремська

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