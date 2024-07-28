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Калініна звернулася до вболівальників після зняття з Олімпійських ігор-2024

Ігор Чернявський — 28 липня, 17:45
Калініна звернулася до вболівальників після зняття з Олімпійських ігор-2024

Українська тенісистка Ангеліна Калініна вважає неприпустимим представляти країну у хворому стані.

Про це вона написала у своєму зверненні до вболівальників у Instagram.

"Шановні вболівальники! Дуже чекала та готувалася до змагань. Але, на превеликий жаль, сьогодні вранці я відчула себе хворою. Грати та представляти свою країну в такому стані для мене неприпустимо.

Звичайно, дуже засмутилася, адже зіграти на Олімпіаді – це була велика мрія і честь для мене. Представляти свою країну, особливо, в такий складний час. Дякую всім за підтримку і бажаю перемог всім українським спортсменам!" — написала Калініна.

Як раніше розповіла Ангеліна, вона захворіла через те, що напередодні намокла під дощем. На церемонії відкриття також були несприятливі погодні умови.

Нагадаємо, Чемпіон веде текстову трансляцію другого дня Олімпійських ігор-2024.

Ангеліна Калініна Олімпійські ігри-2024

Ангеліна Калініна

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