Калініна звернулася до вболівальників після зняття з Олімпійських ігор-2024

Українська тенісистка Ангеліна Калініна вважає неприпустимим представляти країну у хворому стані.

Про це вона написала у своєму зверненні до вболівальників у Instagram.

"Шановні вболівальники! Дуже чекала та готувалася до змагань. Але, на превеликий жаль, сьогодні вранці я відчула себе хворою. Грати та представляти свою країну в такому стані для мене неприпустимо.

Звичайно, дуже засмутилася, адже зіграти на Олімпіаді – це була велика мрія і честь для мене. Представляти свою країну, особливо, в такий складний час. Дякую всім за підтримку і бажаю перемог всім українським спортсменам!" — написала Калініна.