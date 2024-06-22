Калініна легко розібралася з британкою на старті кваліфікації турніру WTA 500 в Істборні

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (47) впевнено перемогла британку Сару Бет Грей (358) у 1/2 кваліфікації турніру WTA 500 в Істборні.

Матч тривав 55 хвилин і завершився з рахунком 6:1, 6:3.

Цікаво, що українка виконала менше ейсів — 2, тоді як у суперниці 4 подачі навиліт, але натомість Калініна значно переконливіше виглядала в усіх інших аспектах гри. Цілковита перевага зафіксована у % виграних очок на другій подачі — 76% проти лише 33% у Грей.

Rothesay International — WTA 500

Істборн, Велика Британія

Трава

Призовий фонд — $922,573

1/2 фіналу кваліфікації, 22 червня

Ангеліна Калініна (Україна) — Сара Бет Грей (Велика Британія) 6:1, 6:3

У матчі за вихід в основну сітку турніру Ангеліна Калініна зіграє проти американки Лорен Девіс (286). Матч відбудеться завтра, 23 червня. Початок — не раніше 13:00 за київським часом.