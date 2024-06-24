Калініна перемогла румунську тенісистку в першому колі WTA 500 в Істборні

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (44) перемогла румунку Сорану Кирстю (29) в першому колі турніру WTA 500 в Істборні. Це третя зустріч тенісисток, і третя перемога українки.

Матч тривав 1 годину 23 хвилини та завершився з рахунком 6:3, 6:2.

Ангеліна лише один раз подала навиліт (у суперниці 4 ейси), припустилася однієї подвійної помилки — у Кирсті їх дві, та була значно ефективнішою на першій подачі (83% виграних очок, у представниці Румунії — 50%).

Rothesay International — WTA 500

Істборн, Велика Британія

Трава

Перше коло, 24 червня

Ангеліна Калініна (Україна) — Сорана Кирстя (Румунія) 6:3, 6:2.

Нагадаємо, у кваліфікаційному матчі Ангеліна легко розібралася з британкою Сарою Бет Грей (358).



