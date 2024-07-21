Завацька та Соболєва пробилися в основну сітку турніру в Чехії
Українські тенісистки Катаріна Завацька (179) та Анастасія Соболєва (237) здобули перемогу у фіналах кваліфікації турніру WTA у Празі (Чехія).
Завацька зуміла переграти швейцарку Конні Перрен (377). Матч тривав 2 години 45 хвилин та завершився з рахунком 5:7, 6:4, 6:3.
Зі свого боку Соболєва взяла гору над чешкою Джесікою Малечковою. Поєдинок тривав 2 години 21 хвилину та завершився з рахунком 6:2, 2:6, 6:3.
WTA 250
Призовий фонд — $267,082
Прага, Чехія
Грунт
Фінал кваліфікації, 21 червня
Катаріна Завацька (Україна) — Конні Перрен (Швейцарія) 5:7, 6:4, 6:3
Анастасія Соболєва (Україна) — Джесіка Малечкова (Чехія) 6:2, 2:6, 6:3
Зазначимо, що в основній сітці турніру буде змагатися інша українка Ангеліна Калініна. Вже сьогодні, 21 липня, Калініна зіграє проти чешки Сари Бейлек у першому колі.