Завацька та Соболєва пробилися в основну сітку турніру в Чехії

Українські тенісистки Катаріна Завацька (179) та Анастасія Соболєва (237) здобули перемогу у фіналах кваліфікації турніру WTA у Празі (Чехія).

Завацька зуміла переграти швейцарку Конні Перрен (377). Матч тривав 2 години 45 хвилин та завершився з рахунком 5:7, 6:4, 6:3.

Зі свого боку Соболєва взяла гору над чешкою Джесікою Малечковою. Поєдинок тривав 2 години 21 хвилину та завершився з рахунком 6:2, 2:6, 6:3.

WTA 250

Призовий фонд — $267,082

Прага, Чехія

Грунт

Фінал кваліфікації, 21 червня

Катаріна Завацька (Україна) — Конні Перрен (Швейцарія) 5:7, 6:4, 6:3

Анастасія Соболєва (Україна) — Джесіка Малечкова (Чехія) 6:2, 2:6, 6:3

Зазначимо, що в основній сітці турніру буде змагатися інша українка Ангеліна Калініна. Вже сьогодні, 21 липня, Калініна зіграє проти чешки Сари Бейлек у першому колі.