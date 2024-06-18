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Калініна з перемоги стартувала на турнірі в Бірмінгемі

Олександр Булава — 18 червня, 21:26
Калініна з перемоги стартувала на турнірі в Бірмінгемі

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (47) обіграла британку Кеті Бултер (31) у першому колі турніру WTA 250 у Бірмінгемі.

Бултер відмовилась продовжувати матч після першого сету.

Матч тривав 41 хвилину. За цей час українка 1 раз подала навиліт, допустила 4 подвійні помилки та використала 4 з 9 брейк-пойнтів.

Це була перша очна зустріч тенісисток.

У другому колі Калініна зустрінеться з представницею Казахстану Юлією Путінцевою (41).

Rothesay Classic — WTA 250
Бірмінгем, Велика Британія
Трава
Призовий фонд$267 082
Перше коло, 18 червня

Ангеліна Калініна (Україна)Кеті Бултер (Велика Британія) 6:3 —відмова Бултер

Раніше визначились представниці України, які візьмуть участь на Олімпійських іграх-2024 у Парижі.

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