Калініна з перемоги стартувала на турнірі в Бірмінгемі
Українська тенісистка Ангеліна Калініна (47) обіграла британку Кеті Бултер (31) у першому колі турніру WTA 250 у Бірмінгемі.
Бултер відмовилась продовжувати матч після першого сету.
Матч тривав 41 хвилину. За цей час українка 1 раз подала навиліт, допустила 4 подвійні помилки та використала 4 з 9 брейк-пойнтів.
Це була перша очна зустріч тенісисток.
У другому колі Калініна зустрінеться з представницею Казахстану Юлією Путінцевою (41).
Rothesay Classic — WTA 250
Бірмінгем, Велика Британія
Трава
Призовий фонд — $267 082
Перше коло, 18 червня
Ангеліна Калініна (Україна) — Кеті Бултер (Велика Британія) 6:3 —відмова Бултер
Раніше визначились представниці України, які візьмуть участь на Олімпійських іграх-2024 у Парижі.