Калініна з перемоги стартувала на турнірі в Бірмінгемі

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (47) обіграла британку Кеті Бултер (31) у першому колі турніру WTA 250 у Бірмінгемі.

Бултер відмовилась продовжувати матч після першого сету.

Матч тривав 41 хвилину. За цей час українка 1 раз подала навиліт, допустила 4 подвійні помилки та використала 4 з 9 брейк-пойнтів.

Це була перша очна зустріч тенісисток.

У другому колі Калініна зустрінеться з представницею Казахстану Юлією Путінцевою (41).

Rothesay Classic — WTA 250

Бірмінгем, Велика Британія

Трава

Призовий фонд — $267 082

Перше коло, 18 червня

Ангеліна Калініна (Україна) — Кеті Бултер (Велика Британія) 6:3 —відмова Бултер

Раніше визначились представниці України, які візьмуть участь на Олімпійських іграх-2024 у Парижі.