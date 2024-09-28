Котляр вперше у кар'єрі вийшла у фінал професійного турніру

Українська тенісистка Єлизавета Котляр (1215) перемогла сьому сіяну Єлену Руксандру Бертя (788) з Румунії у півфіналі турніру ITF W15 у Болгарії.

Матч тривав 3 години та завершився з рахунком 2:6, 7:5, 6:3 на користь українки.

У другій партії Котляр поступалася 3:5 і відіграла подачу суперниці на матч у десятому геймі. Котляр припустилася семи подвійних помилок, програла дев'ять геймів на своїй подачі і зробила стільки ж брейків.

Warna – ITF15

Варна, Болгарія

Ґрунт

Півфінал, 28 вересня

Єлизавета Котляр (Україна) – Єлена Руксандра Бертя (Румунія) 2:6, 7:5, 6:3

За свій дебютний титул ITF в одиночному розряді вона гратиме проти переможниці матчу між чешкою Магдаленою Смекаловою (б/р) і другою сіяною Джорджією Кречун (448) з Румунії.

Раніше стало відомо, що українська тенісистка Ангеліна Калініна (48) прийняла рішення достроково завершити сезон через проблеми зі здоров'ям.