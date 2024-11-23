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Урсу поступився у півфіналі турніру в Єгипті

Олександр Булава — 23 листопада 2024, 12:30
Урсу поступився у півфіналі турніру в Єгипті
Вадим Урсу
ФТУ

Український тенісист Вадим Урсу (344) поступився єгиптянину Фарісу Закарії (865) у півфіналі турніру серії ITF M15 у Шарм-ель-Шейху (Єгипет).

Матч тривав 2 години 8 хвилин й завершився з рахунком 7:6(4), 6:4.

Напередодні українець обіграв нейтрального тенісиста Євгена Філіппова.

ITF M15
Шарм-ель-Шейх, Єгипет
Призовий фонд – $15000
Хард
Півфінал, 23 листопада

Фаріс Закарія (Єгипет) Вадим Урсу (Україна) 7:6(4), 6:4

Раніше стало відомо, що український тенісист Ілля Білобородько вийшов у фінал турніру ITF M15 в іспанському Алькала-де-Енарес.

Вадим Урсу

Вадим Урсу

Урсу вийшов у півфінал турніру в Єгипті
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