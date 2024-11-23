Урсу поступився у півфіналі турніру в Єгипті
Вадим Урсу
ФТУ
Український тенісист Вадим Урсу (344) поступився єгиптянину Фарісу Закарії (865) у півфіналі турніру серії ITF M15 у Шарм-ель-Шейху (Єгипет).
Матч тривав 2 години 8 хвилин й завершився з рахунком 7:6(4), 6:4.
Напередодні українець обіграв нейтрального тенісиста Євгена Філіппова.
ITF M15
Шарм-ель-Шейх, Єгипет
Призовий фонд – $15000
Хард
Півфінал, 23 листопада
Фаріс Закарія (Єгипет) – Вадим Урсу (Україна) 7:6(4), 6:4
Раніше стало відомо, що український тенісист Ілля Білобородько вийшов у фінал турніру ITF M15 в іспанському Алькала-де-Енарес.