Урсу поступився у півфіналі турніру в Єгипті

Український тенісист Вадим Урсу (344) поступився єгиптянину Фарісу Закарії (865) у півфіналі турніру серії ITF M15 у Шарм-ель-Шейху (Єгипет).

Матч тривав 2 години 8 хвилин й завершився з рахунком 7:6(4), 6:4.

Напередодні українець обіграв нейтрального тенісиста Євгена Філіппова.

ITF M15

Шарм-ель-Шейх, Єгипет

Призовий фонд – $15000

Хард

Півфінал, 23 листопада

Фаріс Закарія (Єгипет) – Вадим Урсу (Україна) 7:6(4), 6:4

Раніше стало відомо, що український тенісист Ілля Білобородько вийшов у фінал турніру ITF M15 в іспанському Алькала-де-Енарес.