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Урсу вийшов у півфінал турніру в Єгипті

Олексій Мурзак — 22 листопада 2024, 22:24
Урсу вийшов у півфінал турніру в Єгипті
Вадим Урсу
ФТУ

Український тенісист Вадим Урсу (344) переграв нейтрального спортсмена Євгена Філіппова (699) та пробився у півфінал турніру серії ITF M15 у Шарм-ель-Шейху (Єгипет).

Матч тривав 2 години 51 хвилину й завершився з рахунком 6:7, 6:4, 6:4.

За місце у фіналі Урсу побореться з представником Угорщини Фарісом Закарією (865).

ITF M15
Шарм-ель-Шейх, Єгипет
Хард
Чвертьфінал, 22 листопада

Вадим Урсу (Україна) – Євген Філіппов (..) 6:7, 6:4, 6:4

Раніше стало відомо, що український тенісист Ілля Білобородько вийшов у фінал турніру ITF M15 в іспанському Алькала-де-Енарес.

ITF Вадим Урсу

Вадим Урсу

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