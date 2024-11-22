Урсу вийшов у півфінал турніру в Єгипті
Вадим Урсу
ФТУ
Український тенісист Вадим Урсу (344) переграв нейтрального спортсмена Євгена Філіппова (699) та пробився у півфінал турніру серії ITF M15 у Шарм-ель-Шейху (Єгипет).
Матч тривав 2 години 51 хвилину й завершився з рахунком 6:7, 6:4, 6:4.
За місце у фіналі Урсу побореться з представником Угорщини Фарісом Закарією (865).
ITF M15
Шарм-ель-Шейх, Єгипет
Хард
Чвертьфінал, 22 листопада
Вадим Урсу (Україна) – Євген Філіппов (..) 6:7, 6:4, 6:4
Раніше стало відомо, що український тенісист Ілля Білобородько вийшов у фінал турніру ITF M15 в іспанському Алькала-де-Енарес.