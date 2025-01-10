Ваншельбойм пробився у півфінал турніру ITF в Індії

Український тенісист Ерік Ваншельбойм (752) у двох сетах переміг представника Швейцарії Луку Кастельнуово (762) та вийшов у півфінал турніру ITF M25 в Індії.

Зустріч завершилася з рахунком 6:4, 6:4.

За вихід у фінал наш тенісист посперечається з британцем Алестерем Греєм (670).

ITF M25

Бхопал, Індія

Одиночний розряд, чвертьфінал, 10 січня

Ерік Ваншельбойм (Україна) – Лука Кастельнуово (Швейцарія) 6:4, 6:4

Раніше повідомлялося, що в ніч на 9 січня українська тенісистка Дар'я Снігур (139) здобула перемогу над швейцаркою Ребекою Масаровою (144) у фіналі кваліфікації Australian Open-2025.