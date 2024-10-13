Марченко поступився на старті кваліфікації турніру в Алмати

Український тенісист Ілля Марченко (316) поступився китайцю Бу Юнчаокете (69) у першому колі кваліфікації турніру ATP 250 в Алмати, Казахстан.

Матч тривав 1 годину 19 хвилин та завершився з рахунком 3:6, 4:6. Марченко 7 разів подав навиліт, допустив 5 подвійних помилок та використав 1 з 1 брейк-пойнта.

Для українця це дев'ята поразка поспіль. Востаннє Марченко вигравав матч у середині травня, коли дійшов до фіналу на "челенджері" у Тайбеї.

Almaty Open – ATP 250

Алмати, Казахстан

хард (зал)

Призовий фонд – $1,117,465

Кваліфікація, півфінал

13 жовтня

Бу Юнчаокете (Китай) – Ілля Марченко (Україна) 6:3, 6:4

Напередодні сербський тенісист Новак Джокович став другим фіналістом хардового Мастерса в Шанхаї.