Марченко поступився на старті кваліфікації турніру в Алмати
Ілля Марченко
ATP
Український тенісист Ілля Марченко (316) поступився китайцю Бу Юнчаокете (69) у першому колі кваліфікації турніру ATP 250 в Алмати, Казахстан.
Матч тривав 1 годину 19 хвилин та завершився з рахунком 3:6, 4:6. Марченко 7 разів подав навиліт, допустив 5 подвійних помилок та використав 1 з 1 брейк-пойнта.
Для українця це дев'ята поразка поспіль. Востаннє Марченко вигравав матч у середині травня, коли дійшов до фіналу на "челенджері" у Тайбеї.
Almaty Open – ATP 250
Алмати, Казахстан
хард (зал)
Призовий фонд – $1,117,465
Кваліфікація, півфінал
13 жовтня
Бу Юнчаокете (Китай) – Ілля Марченко (Україна) 6:3, 6:4
Напередодні сербський тенісист Новак Джокович став другим фіналістом хардового Мастерса в Шанхаї.