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Джокович пробився у фінал Мастерса в Шанхаї

Андрій Яросименко — 12 жовтня, 16:35
Джокович пробився у фінал Мастерса в Шанхаї
Новак Джокович
ATP

Сербський тенісист Новак Джокович став другим фіналістом хардового Мастерса в Шанхаї, обігравши Тейлора Фріца із США.

Матч тривав 1 годину 55 хвилин і завершився з рахунком 6:4, 7:6 (6).

Джокович виконав 7 подач навиліт, у суперника ейсів було 6. Серб завершив поєдинок без подвійних помилок, у Фріца було 5. Новак реалізував 1 з 9 брейкпойнтів, опонент – 0 з 2.

Для сербського тенісиста це п'ятий фінал у Шанхаї, раніше він 4 рази здобував тут перемогу.

Rolex Shanghai Masters – ATP Masters 1000
Шанхай, Китай, Хард
Призовий фонд – $10,298,535
1/2 фіналу, 12 жовтня

Новак Джокович (Сербія) – Тейлор Фріц (США) 6:4, 7:6 (6)

У фіналі представник Сербії змагатиметься проти лідера світового рейтингу Янніка Сіннера, який у своєму півфінальному матчі переграв Томаша Махача з Чехії.

Поєдинок відбудеться завтра, 13 жовтня, початок – не раніше 11:30 за київським часом.

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