Гофф: З Чжен Ціньвень важко грати, особливо на грунті

Американська тенісистка Коко Гофф (№3 WTA) прокоментувала свою перемогу над китаянкою Чжен Ціньвень (№8 WTA) у півфіналі престижного грунтового турніру WTA 1000 в Римі.

Американку цитує пресслужба WTA

"Я просто намагалась боротися за кожне очко. Так, я знала, що це буде матч, в якому буде багато фізичної боротьби. Востаннє ми грали більше трьох годин. Очевидно, що з нею важко грати, вона дуже талановита. Особливо на ґрунті, де вона виграла золото Олімпіади і завжди виступає добре.

Я дуже щаслива, що змогла вирвати цю перемогу. Чесно кажучи, це був не найкращий мій рівень. Ми обидві намагаємося пробивати навиліт, як у матчі Підсумкового турніру WTA, де було багато активно виграних м’ячів і агресивної гри. Сьогодні ми теж намагалися, але м’яч нікуди не летів. Зрештою, я просто рада, що подолала все це і потрапила до ще одного фіналу", – заявила тенісистка.