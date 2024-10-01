Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Гофф на відмові Осаки пройшла у чвертьфінал турніру в Пекіні, де зустрінеться зі Стародубцевою

Олександр Булава — 1 жовтня, 18:27
Гофф на відмові Осаки пройшла у чвертьфінал турніру в Пекіні, де зустрінеться зі Стародубцевою
Коко Гофф
Getty images

Експерша ракетка світу, японка Наомі Осака (73) поступилась американці Коко Гофф (6) у четвертому колі турніру WTA 1000 у Пекіні (Китай).

Матч тривав 1 годину 28 хвилин і завершився з рахунком 3:6, 6:4. Японка відмовилась виходити на третій сет.

Гофф 6 разів подала навиліт, допустила 6 подвійних помилок та використала 5 з 11 брейк-пойнтів.

Американка за вихід у півфінал турніру побореться з українкою Юлією Стародубцевою.

WTA 1000 – China Open
Пекін, Китай, Хард
Призовий фонд – $13,140,000
Четверте коло, 1 жовтня

Коко Гофф (США) – Наомі Осака (Україна) 3:6, 6:4 – відмова Осака

Напередодні Стародубцева впевнено перемогла "нейтральну" спортсменку з Росії Анну Калінскую. Поєдинок завершився у двох сетах – 7:5, 6:0.

Завдяки виходу у чвертьфінал Стародубцева встановить особистий рекорд в рейтингу WTA.

Наомі Осака Юлія Стародубцева Коко Гофф

Коко Гофф

Ще одна топова тенісистка вирішила змінити тренера
Кривдниці Світоліної та Костюк зустрілися у третьому колі US Open-2024
Світоліна поступилась третій ракетці світу на US Open-2024
Українсько-американський день на US Open-2024: Світоліна проти Гофф, Костюк проти Наварро
Третя ракетка світу поділилася очікуваннями про матч проти Світоліної на US Open-2024

Останні новини