Гофф на відмові Осаки пройшла у чвертьфінал турніру в Пекіні, де зустрінеться зі Стародубцевою

Експерша ракетка світу, японка Наомі Осака (73) поступилась американці Коко Гофф (6) у четвертому колі турніру WTA 1000 у Пекіні (Китай).

Матч тривав 1 годину 28 хвилин і завершився з рахунком 3:6, 6:4. Японка відмовилась виходити на третій сет.

Гофф 6 разів подала навиліт, допустила 6 подвійних помилок та використала 5 з 11 брейк-пойнтів.

Американка за вихід у півфінал турніру побореться з українкою Юлією Стародубцевою.

WTA 1000 – China Open

Пекін, Китай, Хард

Призовий фонд – $13,140,000

Четверте коло, 1 жовтня

Коко Гофф (США) – Наомі Осака (Україна) 3:6, 6:4 – відмова Осака

Напередодні Стародубцева впевнено перемогла "нейтральну" спортсменку з Росії Анну Калінскую. Поєдинок завершився у двох сетах – 7:5, 6:0.

Завдяки виходу у чвертьфінал Стародубцева встановить особистий рекорд в рейтингу WTA.