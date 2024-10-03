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Ми будемо бачити її в Турі ще частіше: Гофф – про матч зі Стародубцевою

Олександр Булава — 3 жовтня, 20:08
Ми будемо бачити її в Турі ще частіше: Гофф – про матч зі Стародубцевою
Коко Гофф
WTA

Американська тенісистка Коко Гофф (6) оцінила протистояння з українкою Юлією Стародубцевою у чвертьфіналі турніру WTA 1000 у Пекіні.

Цитує тенісистку WTA.

"Очевидно, на початку матчу я не так добре подавала. Але так трапляється, коли ти працюєш над чимось і намагаєшся розібратись з цим елементом у довгостроковій перспективі. Загалом, я задоволена тим, як я боролась. В моєї суперниці вже було тут декілька перемог, враховуючи ще й минулий тиждень [кваліфікацію]. Вона не була легкою суперницею. Я впевнена, ми будемо бачити її в Турі ще більше", – зазначила американка.

Гофф відповіла на запитання про чудову форму Стародубцевої, яка на турнір показувала свій найкращий теніс.

"Завжди важче грати проти тенісистки, якій нічого втрачати. Особливо, коли вона отримала заряд впевненості від багатьох перемог поспіль. Тож для мене було важливо зосередитись на своїх діях і прийняти той факт, що вона гратиме в хороший теніс і так само і я. Так, власне, і сталося", – сказала Гофф.

Нагадаємо, суперницею американки у півфіналі стала іспанська тенісистка Паула Бадоса (19), яка у 1/4 фіналу обіграла Чжан Шуай (595) із Китаю.

Юлія Стародубцева Коко Гофф

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