Монфіс переграв 22 номера посіву на Мастерсі в Шанхаї
Французький тенісист Гаель Монфіс (46) здобув ще одну перемогу на хардовому Мастерсі в Шанхаї, Китай.
В матчі другого раунду чоловік Еліни Світоліної в трьох сетах переграв 22 номера посіву Себастьяна Баєса з Аргентини (26).
Матч тривав 2 години 13 хвилин. 38-річний француз виконав 15 подач навиліт, у суперника ейсів було лише 2. Гаель припустився шести подвійних помилок, у Себастьяна було дві. Монфіс реалізував 4 із 15 брейкпойнтів, Баєс – 3 з 13.
Rolex Shanghai Masters – ATP Masters 1000
Шанхай, Китай, Хард
Призовий фонд – $10,298,535
Друге коло, 4 жовтня
Гаель Монфіс (Франція) – Себастьян Баєс (Аргентина) 6:3, 4:6, 6:4
В наступному раунді Монфіс зіграє проти 16-го сіяного Юго Умбера (15) з Франції.
Найкраще досягнення Гаеля на турнірі в Шанхаї – 1/4 фіналу у 2013 році.
В першому колі Монфіс переграв Даміра Джумгура (94) з Боснії і Герцеговини.