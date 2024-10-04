Монфіс переграв 22 номера посіву на Мастерсі в Шанхаї

Французький тенісист Гаель Монфіс (46) здобув ще одну перемогу на хардовому Мастерсі в Шанхаї, Китай.

В матчі другого раунду чоловік Еліни Світоліної в трьох сетах переграв 22 номера посіву Себастьяна Баєса з Аргентини (26).

Матч тривав 2 години 13 хвилин. 38-річний француз виконав 15 подач навиліт, у суперника ейсів було лише 2. Гаель припустився шести подвійних помилок, у Себастьяна було дві. Монфіс реалізував 4 із 15 брейкпойнтів, Баєс – 3 з 13.

Rolex Shanghai Masters – ATP Masters 1000

Шанхай, Китай, Хард

Призовий фонд – $10,298,535

Друге коло, 4 жовтня

Гаель Монфіс (Франція) – Себастьян Баєс (Аргентина) 6:3, 4:6, 6:4

В наступному раунді Монфіс зіграє проти 16-го сіяного Юго Умбера (15) з Франції.

Найкраще досягнення Гаеля на турнірі в Шанхаї – 1/4 фіналу у 2013 році.

В першому колі Монфіс переграв Даміра Джумгура (94) з Боснії і Герцеговини.