Монфіс стартував із перемоги на Мастерсі в Шанхаї

Французький тенісист Гаель Монфіс (46) із перемоги розпочав виступи на хардовому Мастерсі в Шанхаї.

В матчі першого раунду чоловік Еліни Світоліної в двох сетах переграв Даміра Джумгура (94) з Боснії і Герцеговини.

Матч тривав 1 годину 22 хвилини.

38-річний француз виконав 4 подачі навиліт, у суперника ейсів не було. Обидва тенісисти припустилися двох подвійних помилок. Монфіс реалізував 4 із 7 брейкпойнтів, Джумгур – лише 1 з 8.

Rolex Shanghai Masters – ATP Masters 1000

Шанхай, Китай, Хард

Призовий фонд – $10,298,535

Перше коло, 2 жовтня

Гаель Монфіс (Франція) – Дамір Джумгур (Боснія і Герцеговина) – 6:4, 6:3

В наступному раунді Монфіс зіграє проти 22 номера посіву Себастьяна Баеса з Аргентини (25).

Найкраще досягнення Гаеля на турнірі в Шанхаї – 1/4 фіналу у 2013 році.