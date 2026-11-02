Шоста ракетка світу знявся з паризького Мастерса

Шоста ракетка світу, італієць Флавіо Коболлі, не зіграє на турнірі ATP Masters 1000 у Парижі.

Про це повідомляє Sky Sport.

Італієць пропустить змагання після ушкодження лівого стегна. Через м'язову проблему Коболлі знявся з матчу проти співвітчизника Маттео Берреттіні на турнірі у Відні.

Після цього тенісист сподівався відновитися до старту в Парижі, але зрештою не зможе взяти участь у змаганнях.

Замість Флавіо в основній сітці паризького Мастерса зіграє представник Аргентини Тьяго Агустін Тіранте, який у статусі "лакі лузера" розпочне виступ на турнірі одразу з другого кола.

Паризький Мастерс триватиме з 2 до 8 листопада.

Напередодні повідомлялося, що четверта ракетка світу Бен Шелтон підтвердив початок співпраці з колишнім тренером Карлоса Алькараса Хуаном Ферреро.