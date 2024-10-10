Федерер звернувся до Надаля після того, як іспанець повідомив про завершення кар'єри

20-разовий чемпіон турнірів Grand Slam Роджер Федерер прокоментував новину про завершення кар'єри Рафаеля Надаля.

Про це Федерер написав у коментарях до публікації Надаля в соцмережі.

"Яка ж кар'єра, Рафа! Я завжди сподівався, що цей день ніколи не настане. Дякую тобі за незабутні спогади і за всі твої неймовірні досягнення в грі, яку ми любимо. Це була величезна честь для мене!", – написав Роджер.

Загалом вони зіграли між собою 40 офіційних матчів: у 24 переміг Надаль, а Федерер святкував успіх 16 разів. Надаль виграв 13 із 15 зустрічей на ґрунтових кортах, Федерер виграв 2 із 3 зустрічей на трав'яних кортах, 11 із 20 на харді. Фінал Вімблдону 2008 між цими тенісистами вважається найкращим матчем в історії.

10 жовтня Рафаель Надаль оголосив про завершення кар'єри. Рафа повідомив, що Кубок Девіса стане його останнім турніром.