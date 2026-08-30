20-разовий чемпіон турнірів Grand Slam і переможець 103 змагань рівня АТР швейцарець Роджер Федерер став членом Міжнародної зали тенісної слави. Церемонія пройшла на трав'яних кортах у Ньюпорті в присутності понад 5000 глядачів.

Про це інформує Великий теніс України.

Честь представити Федерера довірили його дружині Мірці, яка дуже рідко виступає публічно.

" Так, я була старшою за нього. Схоже, Роджер одразу вирішив, що вік – це лише цифра. Він усе одно почав до мене залицятися і, на щастя, був наполегливим", – пожартувала Мірка.

На момент їхнього знайомства Роджер не мав у своєму активі жодного тиулу АТР.

Значну частину промови Мірка присвятила не тенісисту Федереру, а його ставленню до родини. Подружжя виховує дві пари близнюків, і сім'я протягом багатьох років подорожувала разом із Роджером по турнірах.

Коли Мірка була вагітна їхніми доньками, вона сказала чоловікові, що, ймовірно, більше не зможе постійно їздити з ним. Відповідь Федерера була категоричною: тоді він теж припинить виступати.

"Він не драматизував. Він справді це мав на увазі. Такий Роджер. Для нього сім'я – на першому місці", – пояснила Мірка.

Після дружини на сцену вийшов сам Федерер, який зіграв свій останній матч на Кубку Лейвера у 2022 році.

У своїй промові 45-річний швейцарець багато говорив про людей, які супроводжували його протягом кар'єри. Особливо емоційним став момент, коли він говорив про своїх колишніх тренерів Пітера Картера та Пітера Лундгрена, яких уже немає в живих.

Роджер зрештою не зміг стримати сліз.

"Мені потрібні серветки й сонцезахисні окуляри. Мені потрібно все, щоб захистити себе. Це просто якийсь безлад", – сказав він.

Найскладнішою частиною промови, за словами самого Роджера, стала розповідь про Мірку.

"Ми взялися за руки і разом проходили крізь стіни", – сказав Федерер про дружину.

Завершуючи один із найбільш емоційних вечорів після закінчення своєї кар'єри, Федерер дав зрозуміти, що його зв'язок із тенісом не закінчується членством у Залі слави.

"Я все ще пишу свого любовного листа тенісу. Це не прощання".

Нагадаємо, що напередодні Роджер Федерер провів виставкові матчі на US Open, який стартує 30 серпня у Нью-Йорку.