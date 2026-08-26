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Федерер повернувся на US Open і провів виставкові матчі

Станіслав Матусевич — 26 серпня 2026, 13:30
Федерер повернувся на US Open і провів виставкові матчі
Роджер Федерер
Getty Images

Легендарний швейцарський екстенісист, 20-разовий чемпіон турнірів Grand Slam та 5-разовий переможець US Open Роджер Федерер, взяв участь у виставкових поєдинках на американському мейджорі разом із Андре Агассі, Енді Роддіком та Джоном Макінроєм.

Про це інформує Великий теніс України.

Федерер провів один сет проти свого колишнього суперника Енді Роддіка і переміг із рахунком 6:3.

Після цього разом із Макінроєм Роджер обіграв дует Агассі та Роддіка 7:5.

"Чудово знову бути в Нью-Йорку. Це неймовірно. У мене чудові спогади про цей корт, уболівальників і саме місто. 2004-й, 2005-й – саме тоді все тут почалося, моя любов до Нью-Йорка разом із перемогами на цьому турнірі.

Я закохався в це місто й цей корт із першого дня. Здається, вперше на центральному корті я зіграв проти Андре. Він розгромив мене 6:1, 6:2, 6:4. У мене не було жодних шансів. Я подумав: "Окей, не все так просто і не так швидко, Роджере", – сказав Федерер.

Зазначимо, що Роджер усі свої 5 титулів на US Open виграв у період з 2004-го по 2008 роки.

Востаннє швейцарець виступав у Нью-Йорку в 2019-му.

Нагадаємо, що Еліна Світоліна та її чоловік Гаель Монфіс вийшли у півфінал міксту на US Open.

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