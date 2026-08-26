Федерер повернувся на US Open і провів виставкові матчі

Легендарний швейцарський екстенісист, 20-разовий чемпіон турнірів Grand Slam та 5-разовий переможець US Open Роджер Федерер, взяв участь у виставкових поєдинках на американському мейджорі разом із Андре Агассі, Енді Роддіком та Джоном Макінроєм.

Про це інформує Великий теніс України.

Федерер провів один сет проти свого колишнього суперника Енді Роддіка і переміг із рахунком 6:3.

Після цього разом із Макінроєм Роджер обіграв дует Агассі та Роддіка – 7:5.

"Чудово знову бути в Нью-Йорку. Це неймовірно. У мене чудові спогади про цей корт, уболівальників і саме місто. 2004-й, 2005-й – саме тоді все тут почалося, моя любов до Нью-Йорка разом із перемогами на цьому турнірі. Я закохався в це місто й цей корт із першого дня. Здається, вперше на центральному корті я зіграв проти Андре. Він розгромив мене 6:1, 6:2, 6:4. У мене не було жодних шансів. Я подумав: "Окей, не все так просто і не так швидко, Роджере", – сказав Федерер.

Зазначимо, що Роджер усі свої 5 титулів на US Open виграв у період з 2004-го по 2008 роки.

Востаннє швейцарець виступав у Нью-Йорку в 2019-му.

Нагадаємо, що Еліна Світоліна та її чоловік Гаель Монфіс вийшли у півфінал міксту на US Open.