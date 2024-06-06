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Маррей висміяв Ролан Гаррос за використання камери на голові судді

Игорь Чернявский — 6 червня, 10:05
Маррей висміяв Ролан Гаррос за використання камери на голові судді

Експерша ракетка світу Енді Маррей вважає безглуздям використання камери на голові судді на Ролан Гаррос.

На цю тему він висловився у своєму X (Twitter).

"Чи є гірше використання технологій у спорті, ніж впровадження камери на голові судді на Ролан Гаррос?! Виглядає жахливо, і з того, що я бачив, нічого не дає жодному з учасників матчу", — написав Маррей.

Зазначимо, що на Ролан Гаррос камери на голові судді є, а система Hawk-Eye, яка фіксує, вийшов м’яч за межі корту чи ні, досі не використовується. При кожному суперечливому епізоді судді спускаються з вишки й "на око" визначають — був аут чи ні.

Енді Маррей Ролан Гаррос

Енді Маррей

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