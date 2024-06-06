Маррей висміяв Ролан Гаррос за використання камери на голові судді
Експерша ракетка світу Енді Маррей вважає безглуздям використання камери на голові судді на Ролан Гаррос.
На цю тему він висловився у своєму X (Twitter).
"Чи є гірше використання технологій у спорті, ніж впровадження камери на голові судді на Ролан Гаррос?! Виглядає жахливо, і з того, що я бачив, нічого не дає жодному з учасників матчу", — написав Маррей.
Зазначимо, що на Ролан Гаррос камери на голові судді є, а система Hawk-Eye, яка фіксує, вийшов м’яч за межі корту чи ні, досі не використовується. При кожному суперечливому епізоді судді спускаються з вишки й "на око" визначають — був аут чи ні.