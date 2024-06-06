Маррей висміяв Ролан Гаррос за використання камери на голові судді

Експерша ракетка світу Енді Маррей вважає безглуздям використання камери на голові судді на Ролан Гаррос.

На цю тему він висловився у своєму X (Twitter).

"Чи є гірше використання технологій у спорті, ніж впровадження камери на голові судді на Ролан Гаррос?! Виглядає жахливо, і з того, що я бачив, нічого не дає жодному з учасників матчу", — написав Маррей.

Is there a worse use of technology in sport than the introduction of the umpire head cam at Roland garros?! 😂 looks horrendous and from what I’ve seen offers nothing to anyone involved in the match! 🤷‍♂️😮 — Andy Murray (@andy_murray) June 3, 2024

Зазначимо, що на Ролан Гаррос камери на голові судді є, а система Hawk-Eye, яка фіксує, вийшов м’яч за межі корту чи ні, досі не використовується. При кожному суперечливому епізоді судді спускаються з вишки й "на око" визначають — був аут чи ні.