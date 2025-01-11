Радукану відмовилась від обробки антисептичним спреєм через страх порушити антидопінгові правила

Британська тенісистка Емма Радукану відмовилась від обробки кінцівок через страх провалити допінг-контроль.

Про це повідомляє Talksport.

Спортсменка виявила алергію через укуси мурах під час Australian Open, проте відмовилась від антисептичної обробки рук та ніг.

Радукану вирішила терпіти набряки через страх порушити антидопінгові правила. Така фобія викликана нещодавніми проблемами Швьонтек та Сіннера з WADA.

"Вчора у мене дуже набрякли руки через ці укуси. Хтось дав мені спрей, але я не буду їм користуватись. Просто перетерплю.



Звісно, що ситуація з Сіннером нас бентежить – ми всі в одному човні. Не хочу ризикувати", – розповіла тенісистка.