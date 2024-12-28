Кірьос – про допінг у тенісі: Це огидно
Нік Кірьос
Talksport
Австралійський тенісист Нік Кірьос розкритикував стан тенісу, в якому деякі провідні тенісистки опинились під підозрою у вживанні допінгу.
Слова спортсмена наводить Talksport.
"Те, що дві топові тенісистки світу опинились у допінговому скандалі - це огидно для тенісу.
Я вважаю, що у цьому виді спорту із цим поводяться жахливо. Ми не маємо багато проблем із допінгом, але те, що про це ніхто не каже - це дійсно огидно.
Я б ніколи навіть не спробував вживати допінг, особливо після тієї жахливої травми", - вважає Кірьос.
Зазначимо, що Іга Швьонтек отримала дискваліфікацію через позитивну допінг-пробу.
Раніше повідомлялось, що тенісист виступить на Australian Open-2025 разом з іменитим партнером.