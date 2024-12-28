Кірьос – про допінг у тенісі: Це огидно

Австралійський тенісист Нік Кірьос розкритикував стан тенісу, в якому деякі провідні тенісистки опинились під підозрою у вживанні допінгу.

Слова спортсмена наводить Talksport.

"Те, що дві топові тенісистки світу опинились у допінговому скандалі - це огидно для тенісу.



Я вважаю, що у цьому виді спорту із цим поводяться жахливо. Ми не маємо багато проблем із допінгом, але те, що про це ніхто не каже - це дійсно огидно.



Я б ніколи навіть не спробував вживати допінг, особливо після тієї жахливої травми", - вважає Кірьос.