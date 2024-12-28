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Кірьос – про допінг у тенісі: Це огидно

Володимир Максименко — 28 грудня 2024, 22:11
Кірьос – про допінг у тенісі: Це огидно
Нік Кірьос
Talksport

Австралійський тенісист Нік Кірьос розкритикував стан тенісу, в якому деякі провідні тенісистки опинились під підозрою у вживанні допінгу.

Слова спортсмена наводить Talksport.

"Те, що дві топові тенісистки світу опинились у допінговому скандалі - це огидно для тенісу.

Я вважаю, що у цьому виді спорту із цим поводяться жахливо. Ми не маємо багато проблем із допінгом, але те, що про це ніхто не каже - це дійсно огидно.

Я б ніколи навіть не спробував вживати допінг, особливо після тієї жахливої травми", - вважає Кірьос.

Зазначимо, що Іга Швьонтек отримала дискваліфікацію через позитивну допінг-пробу.

Раніше повідомлялось, що тенісист виступить на Australian Open-2025 разом з іменитим партнером.

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